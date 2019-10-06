2019/10/06 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، نبأ قطع مخصصات الخطورة للمقاتلين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "خبر قطع مخصصات الخطورة للمقاتلين عار عن الصحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تنفي خبر قطع مخصصات الخطورة للمقاتلين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تنفي خبر قطع مخصصات الخطورة للمقاتلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).