2019/10/06 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسسة الشهداء تعلن استعدادها لترويج معاملات الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/06 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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