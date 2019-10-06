دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الثالث/ 3

2019/10/06 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري في مفتتح العقد الثامن من القرن التاسع عشر، كانت ليلو قد قاربت العاشرة من عُمرها.آنذاك، بدا لكل من شاهدها أنها ستكون صبيّةً مليحة؛ بسحنة ناصعة البياض، تطلّ منها عينانٌ بلون الحشائش تحت شمس الربيع، وفمٌ برقّة الزهر، يعلوه أنفٌ مستقيم بمهابة.كذلك كان قوامها رشيقاً، تعدو به في أنحاء الدار وجديلةُ شعرها تتطاير مثل حبل مغمّس بالعسل.هذا الجمال، في حقيقة الحال، كان مألوفاً في آلها.في المقابل، كان واضح......

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