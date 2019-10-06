2019/10/06 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور إهرب يا سيسى الآن ..قبل فوات الأوان .!!أولا : 1 ـ جاءت الأنباء اليوم بما يؤكد فشل السيسى ونظام حكمه فى المفاوشات مع اثيوبيا بشأن سد النهضة، 2 ـ توقعنا هذا من البداية لأن نجاح اى طرف فى المفاوضات يعتمد على عنصرين :2 / 1 : قوة الدولة عسكريا وإقتصاديا ودوليا بما يجعلها عنصرا ضاغطا على الطرف الآخر 2 / 2 : مهارة فريق التفاوض .التفاوض علم من علوم السياسة ، له خبراؤه ودارسوه ، له ......

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