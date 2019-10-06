2019/10/06 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي "قرآن العراق"والقراءة الرابعة!!/2أ عبدالاميرالركابي تشبه انتفاضة مفتتح الشهر الجاري العراقية 2019، انتفاضة 1948 ،عندهما معا يتحقق الفرز الصعب، والحالي منه الأصعب، بين كتلة أحزاب ماقبل الدولة المتسيدة بظل الفراغ الثالث في حيز الدولة، وبين الحركة الشعبية، مع فارق نوعي وزمني، ففئة السراق المهيمنة اليوم ماعاد بمقدورها ان لاتفصح عن طبيعتها اللصوصية الدموية، فاجبرت من دون روية ولا تمعن، على ......

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