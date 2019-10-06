2019/10/06 | 21:56

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عاجل | خاص للتغيير: الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيخصص لمناقشة حزمة إصلاحات كبيرة

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