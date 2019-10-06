2019/10/06 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت رويترز نقلا عن مصادر في الشرطة وأخرى طبية إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 15 شخصا آخرين في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة في شرق بغداد يوم الأحد.وقعت الاشتباكات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.ويضاف القتلى الجدد إلى أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف التي شهدها العراق على مدى الأيام الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: اكثر من 20 قتيلا وجريحا باشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: اكثر من 20 قتيلا وجريحا باشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).