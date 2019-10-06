الأمم المتحدة: يجب محاسبة المسؤولين عن العنف.. الجامعة العربية وبريطانيا تدعوان إلى تلبية مطالب المتظاهرين

2019/10/06 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعربت الأمم المتحدة عن أسفها البالغ إزاء تطورات الأحداث في العراق، وطالبت بمحاسبة مرتكبي العنف، فيما دعت كل من الجامعة العربية وبريطانيا بالإسراع بتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.[…]

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