2019/10/06 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس والآن بعدكل هذه السنين العجاف من حكم الطاغوت العسكري النازي الطائفي والعنصري وماعاناه شعبنا البطل الصبورعلى الضيم والظلم والجوع والقهر والحرمان أكثر من طيور القطب ....وبعد أن أصبح وطني حقيبة سفر أحملها أنى ّ إرتحلت ..أوحنيناً وأملاً وحلماً أضمه بين ضلوعي خشيةخطفه من لصوص السلطان المنتشرين كالوباء في كل مكان في الليل والنهار كل هذه السنين العجاف ...العجماء أو البكماء التي ترفض النطق بالعربية ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - تمهيد لمذكراتي مع التاريخ - الثالث والأخير-على جدار الثورة رقم - 234) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جريس الهامس - تمهيد لمذكراتي مع التاريخ - الثالث والأخير-على جدار الثورة رقم - 234) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).