سعد معن: 104 شهيد و6107 مصاب من المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/06 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد المتحدثون باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة مؤتمرا صحفيا لبحث آخر التطورات في العراق، واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ان عدد الشهداء بلغ مئة واربعة، في حين بلغ عدد المصابين ستة آلاف ومئة وسبعة بينهم قوات أمنية.

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