بعد أن استقطب 23 طرفاً.. التحالف الكردستاني يدعو بقية الأطراف بالانضمام إليه

2019/10/06 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق عقد #التحالف_الكردستاني، اليوم الأحد، اجتماعاً في #أربيل عاصمة #إقليم_كردستان، ودعا باقي الأطراف السياسية الكردية بالانضمام إليه.وقال التحالف خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب ذلك الاجتماع: إن «23 […]

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