2019/10/06 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل: أعلنت مصادر طبية عراقية، قبل قليل أن 8 متظاهرين قتلوا، خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد.وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها إلينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل: مقتل 8 متظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل: مقتل 8 متظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).