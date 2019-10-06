يحيى رسول يدعو منتسبي وزارة الدفاع المفسوخة عقودهم بعد الـ10 من حزيران 2014 للالتحاق فورا

2019/10/06 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، يحيى رسول، عن توجيه الدعوة للمفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع، بعد العاشر من حزيران عام الفين وأربعة عشر، للالتحاق فورا بصفوف القوات المسلحة.

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