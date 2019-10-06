عاجل: مقتل 15 متظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد

2019/10/07 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أفاد مراسل “الحل العراق” في العاصمة العراقية #بغداد، قبل قليل، أن 15 شخصاً من المتظاهرين قتلوا، من قبل قناصة مجهولين في مدينة الصدر شرق العاصمة.وأضاف مراسلنا، […]

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