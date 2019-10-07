وزير الخارجية الروسي يزور ⁧‫بغداد‬⁩ على وقع الاحتجاجات الشعبية اليوم الأثنين.

2019/10/07 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قالت وزارة الخارجية الروسية ان ” وزيرها سيرغي لافروف سيجري زيارة عمل الى بغداد يومي 7 و8 تشرين الاول الحالي” وكان رئيس جمهورية العراق برهم صالح بحث مع سفيري روسيا وفرنسا لدى بغدادأهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق وتشهد بغداد و ٩ محافظات جنوبيها موجة احتجاجات عنيفة سقط خلالها نحو ١٠٠ شهيد […]

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