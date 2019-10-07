2019/10/07 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، في تغريدة على حسابه عبر موقع “تويتر”، أن الارتباط بين الإيرانيين والعراقيين “يزداد وثاقة يوما بعد يوم”.وقال تعليقا على الأحداث التي يشهدها العراق: “يسعى الأعداء للتفرقة بين الإيرانيين والعراقيين لكنهم عجزوا، ولن يكون لمؤامراتهم أثر”.الامم المتحدة في العراق : ‏قالت الممثلة الاممية في العراق هينيس-بلاسخارت: […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي يعلق على التظاهرات في العراق .. وممثلة الأمم المتحدة في العراق تصعد من لهجتها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي يعلق على التظاهرات في العراق .. وممثلة الأمم المتحدة في العراق تصعد من لهجتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).