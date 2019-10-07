نجيب طلال - حربائية في مهرجان هواة المسرح بالمغرب !!

2019/10/07 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجيب_طلال حـربائيـة في مهــرجان هـــواة المسرح بالمغـرب !! نــجــيـب طـــلالقـبل الـوقــفــة :نشيربأن أية إضافة نوعية في المشهد المسرحي والفني فهي ضرورية ومحمودة ومبارك بتفعيلها؛ لأن المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية ، تقليد سائد في كل دول العالم .ويساهم في الحراك المسرحي ن......

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