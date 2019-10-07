عمر إحسان قنديل - امرسون وإعادة بناء البراغماتية

2019/10/07 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_إحسان_قنديل جيرارد أبرماس ، مدرس الفلسفة في جامعة كريتون/كاليفورنيا/الولايات المتحدة الأمريكية ، البريد الإلكتروني : abramsjj@creighton.eduمع بدايات القرن التاسع عشر وانتشار أفكار تشارلز ساندرز بيرس ووليام جيمس وجون ديوي عاشت البراغماتية إحدى أكثر فتراتها ازدهاراً قبل أن تبدأ بخسارة مكاسبها بعد الحرب العالمية الثانية لصالح الوضعية الم......

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