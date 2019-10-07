2019/10/07 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر ..منذ خمسة أيام، تشهد مدينة بغداد ومعظم مدن وسط وجنوب العراق، احتجاجات جماهيرية واسعة، للمطالبة بتوفير فرص العمل و تحسين مستوى المعيشة و تأمين المستلزمات الاساسية كالكهرباء وماء الشرب و الخدمات الصحية و التعليم للأغلبية الساحقة من المجتمع العراقي.لقد وصفت هذه الاحتجاجات بحق بثورة الفقراء.لقد دخلت المواجهة بين البروليتارية العراقية والجماهير المسحوقة من جهة، ونظام المحاصصة والفساد و القمع، الن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - تحليلات ومواقف نضاليه أمميه للحراك الجماهيرى:العراق.بيان البديل الاشتراكى“ثورة الفقراء في العراق تعري جرائم نظام المحاصصة“) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تيار الكفاح العمالى - مصر - تحليلات ومواقف نضاليه أمميه للحراك الجماهيرى:العراق.بيان البديل الاشتراكى“ثورة الفقراء في العراق تعري جرائم نظام المحاصصة“) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).