دينا سليم حنحن - نصري رزق الله والحريق

2019/10/07 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن نصري رزق الله وحكاية الحريق بقلم: دينا سليم حَنحنهبط الليل على حيّ السروات، فخشي نصري من إضاءة أنوار البيت، لأنّ الضوء يعلن عن نفسه، فقرر إنارة المصباح مستخدما الوقود الذي اقتناه رشدي، فاكتشف لاحقًا أنّ الوقود مغشوش، ولن يساعد على تحريك حتى دراجة هوائية وليس مركبة.وحصلت هذه الحكاية: انفجر القنديل فورًا بعد أن قام نصري بإنارته، انفجر وسقطت كسائر الزجاج أرضًا، وهبت النيران في ا......

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