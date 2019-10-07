فيصل طه - انا عائد

2019/10/07 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_طه الى البيت الى " عين الورد" انا عائداتحسس دروب العودة ظَمِئٌ لرحيق العودة ظمأ السحاب للسحاب عطش الجداول لقحط التراب اعتصار الصبر لريق ريقهانا عائدكلمح كهل على طلل الذكرياتانا عائدكلهفة طفل لعناق كهل حاضن للتراب انا عائد عائد انااصغي لصوت طفل ينادي ينادينا..ينادي اترابه..مهلاً مهلاً ..أنا آتٍ أنا وقرص الشمس آتٍ ......

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