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خامنئي يعلق على المظاهرات في العراق


خامنئي يعلق على المظاهرات في العراق
2019/10/07 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خامنئي يعلق على المظاهرات في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/07 | 09:20.

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