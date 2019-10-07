ساحة حرب.. مقاطع فيديو صادمة عن الاحتجاجات في بغداد

2019/10/07 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصلت التظاهرة المنددة بالفساد في العراق الأحد، رغم مواجهتها من قبل السلطات بقوة مفرطة تراوحت بين إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

وتداول ناشطون على تويتر مقاطع فيديو يظهر أحدها قوات أمنية تطلق النار وهي تسير خلف مدرعة في شارع، وكأنها في ساحة حرب.

ونشرت الكاتبة في صحيفة واشنطن بوست ليز سلاي مقطع فيديو وتغريدة قالت فيها إن الفوضى لا تعم بغداد وإن القوات الأمنية تحاول علنا قتل المتظاهرين.

ونشر حساب سعودي على تويتر مقطع فيديو قال إنه لصحفي أصيب أثناء تغطيته للتظاهرات.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و6000 جريح خلال المظاهرات التي شهدتها مناطق عدة في البلاد منذ ستة أيام، ضد الفساد والمنظومة الحاكمة، وواجهتها السلطات بحملة قمع وقطع للإنترنت، الأمر الذي استدعى ردود فعل دولية منددة.

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