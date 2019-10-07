2019/10/07 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر ومحاسبة الضباط الذين استخدموا القوة المفرطة عبر مجالس تحقيقية فورا.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يوجه بسحب الجيش من مدينة الصدر بعد احداث ليلة امس وكالة خطوة برس.

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