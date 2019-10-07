اربيل تترقب زيارة لافروف في جولة يبدأها في بغداد

2019/10/07 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق من اليوم الاثنين زيارة الى بغداد في اطار جولة تشمل اربيل ايضاً.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه مدن عدة من البلاد اضطرابات على خلفية احتجاجات ومواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وستكون زيارة لافروف الى بغداد هي الأولى منذ أن تولى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه رسمياً أواخر العام الماضي.

كما ستكون الزيارة الاولى على الاطلاق الى اقليم كوردستان.

كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت للصحفيين الشهر الماضي إن زيارة لافروف الى العراق ستبدأ في السابع والثامن من هذا الشهر.

ونقلت الخدمة العربية لقناة (آر.تي) الروسية عن المتحدثة قولها إن لافروف سيجتمع مع قيادة البلاد في بغداد وكذلك مع قيادة إقليم كوردستان في اربيل .

وأشارت الى أن لافروف سيبحث مع بغداد واربيل "الآراء حول الجوانب المحورية للأجندة الشرق أوسطية، مع التركيز على الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج".

وسبق أن قال مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف تصريح سابق لكوردستان 24 إن لافروف سيزور اقليم كوردستان هذا الشهر، مشيراً الى أن لبلاده "علاقات تاريخية" مع اربيل .





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