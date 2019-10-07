إصابة صلاح تستدعي تدخل الشرطة الانكليزية

2019/10/07 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اتخذت اصابة محمد صلاح نجم ليفربول التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي ضمن الدوري الانكليزي ، منحى اخر عقب تعرض اللاعب حمزة تشودري الذي تسبب بأصابة صلاح الى اهانات عنصرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي لنادي ليستر سيتي ، ان " التعليقات العنصرية التي طالت تشودري مروعة ، موضحا أن النادي أبلغ الشرطة ومنصات التواصل الاجتماعي التي نشرت بها".

وتابع المتحدث ، ان " السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو المجتمع، وسنبحث عن أقوى الأفعال التي يمكن اتخاذها بحق المسؤولين عن الإهانات العنصرية".

يشار إلى ، أن "الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لا يتساهل في التعامل مع مسألة العنصرية، ومن المحتمل أن يصدر عقوبات قوية بحق المذنبين إن ثبت تورطهم".

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