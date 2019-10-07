يوفنتوس يجتاز الانتر ويتصدر الدوري الايطالي

2019/10/07 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

الحق يوفنتوس، اليوم الاحد ، اول هزيمة هذا الموسم بفريق انتر ميلان ٢_١ في قمة الجولة السابعة على ملعب جوزيبي مياتزا ، ليعتلي صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم .

افتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق ديبالا في الدقيقة 4 ، ثم عادله الانتر بضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب مارتنيز في الدقيقة 18 ، ومع اقتراب المباراة من نهايتها وتحديدا في الدقيقة 80 سجل هيجواين هدف الفوز ليوفنتوس.

وشهدت المباراة تسديدة ردتها العارضة لكرستيانو رونالدو ، كما واشهر حكم المباراة ثلاث بطاقات صفراء ليوفنتوس وبطاقتين للانتر.

وبانتهاء هذه الجولة اعتلى يوفنتوس الصدارة برصيد 19 نقطة يليه الانتر وبفارق نقطة واحدة فقط بالمركز الثاني، بينما استقر اتلانتا في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

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