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بدء إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراكز ممن ارتكبوا بالأفعال الخاطئة من خلال المجالس التحقيقية


بدء إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراكز ممن ارتكبوا بالأفعال الخاطئة من خلال المجالس التحقيقية
2019/10/07 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدء إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراكز ممن ارتكبوا بالأفعال الخاطئة من خلال المجالس التحقيقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/07 | 09:45.

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