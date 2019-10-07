2019/10/07 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح: يجب إعطاء الحق للمتظاهرين مهما كانت تصرفاتهم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح: يجب إعطاء الحق للمتظاهرين مهما كانت تصرفاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).