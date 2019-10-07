تشكيل لجنة من الاستخبارات العسكرية للتحقيق باستخدام العنف المفرط بمدينة الصدر

2019/10/07 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة الاستخبارات العسكرية للتحقيق مع الضباط والامرين الذين استخدموا العنف بمدينة الصدر.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة برئاسة مدير الاستخبارات العسكرية للتحقيق بشكل عاجل مع الأمرين والضباط والمنتسبين الذين استخدموا العنف المفرط ومخالفة الاوامر في قواعد الاشتباك، ليلة امس في مدينة الصدر شرقي بغداد".

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