السلطات تقر باستخدام

2019/10/07 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الاثنين بسحب قطعات الجيش كافة من مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية.

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الامني ان قرار عبد المهدي جاء "نتيجة الاحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة امس.

واضاف البيان انه "حصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة".

وقال البيان انه "بدأت إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة من خلال مجالس تحقيقية فورية".

وتابع البيان انه "نؤكد على جميع القوات الامنية الالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب".

ووقعت الاشتباكات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد مساء امس الاحد حيث ابلغ مصدر طبي شفق نيوز، اليوم الاثنين ان حصيلة تلك الاشتباكات قد ارتفعت الى 15 قتيلا و40 جريحا بين صفوف المتظاهرين.

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