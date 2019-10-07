اجتماع حاسم للبت بمشروع الإصلاح في كوردستان

2019/10/07 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- يعقد برلمان وحكومة إقليم كوردستان اجتماعاً في وقت لاحق من اليوم لحسم مشروع الإصلاح في المؤسسات الرسمية.

وقالت مصادر على صلة بالاجتماع لكوردستان 24 إن اللجنة المشتركة بين الحكومة والبرلمان بشأن الاصلاح ستجتمع اليوم بمشاركة وزيرة شؤون الإقليم فالا فريد ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح.

ويقول مراسل كوردستان 24 إن ممثلي اللجان المالية والاقتصادية والقانونية والنفط والطاقة في برلمان الإقليم سيشاركون في الاجتماع.

وبحسب المصادر فان كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتغيير مصرتان على تمرير مشروع الاصلاح في البرلمان والمصادقة عليه قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت أن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لم تعترض على المشروع.

ويشتمل المشروع على اصلاحات في ملف المتقاعدين وترفيع درجات الموظفين.

كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير قد اتفقا مسبقاً على تمرير المشروع والمصادقة عليه في برلمان اقليم كوردستان.





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