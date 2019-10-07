2019/10/07 | 10:48

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عاجل ..رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الحشد الشعبي جاهز لكل واجب يكلف به من قبل الحكومة

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