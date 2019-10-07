بعد ليلةٍ دامية.. عبد المهدي يأمر بسحب الجيش من مدينة الصدر

2019/10/07 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أمر رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي، اليوم الاثنين، بسحب كافة قطعات الجيش من #مدينة_الصدر شرقي بغداد، واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية.جاء ذلك، عقِب الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر […]

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