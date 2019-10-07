اغلاق دائرة احوال ايسر الموصل

2019/10/07 | 11:00

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اعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، الاثنين، عن غلق دائرة احوال موصل الايسر في نينوى.

اعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، الاثنين، عن غلق دائرة احوال موصل الايسر في نينوى.وقالت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه "تقرر اغلاق دائرة احوال موصل الايسر في محافظة نينوى".

واضافت ان "ذلك جاء لاكمال الاستعدادات اللازمة لاصدار البطاقة الوطنية للمواطنين"، مبينة انها "اول دائرة تغلق في المحافظة".





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