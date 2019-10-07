2019/10/07 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفياض: لا مجال لانقلاب او تمرد والعراق لن يحكم من قبل طائفة بعينها وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: لا مجال لانقلاب او تمرد والعراق لن يحكم من قبل طائفة بعينها) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: لا مجال لانقلاب او تمرد والعراق لن يحكم من قبل طائفة بعينها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).