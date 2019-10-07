التيتي الحبيب - في علاقة التنازع بين الحد الادنى والأعلى للأجور

2019/10/07 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب اغلبية العاملات والعمال لا يحصلون على الحد الادنى القانوني للأجر.يضطرون لخوض اضرابات عن العمل من اجل المطالبة بهذا الحق الذي يتهرب المشغل من تطبيقه.وقد يكون هذا المشغل قطاعا خاصا او قطاعا عاما او مصلحة من مصالح الدولة.يتم اشغال العمال والعاملات ومجمل الشغيلة بحرمانهم من هذا الحق حتى لا ينتبهوا لحقوق اساسية اخرى.يجوعون يعطشون ويسكنون في الزرائب ولا يعالجون ويحرمون هم وأبناؤهم من التعليم وين......

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