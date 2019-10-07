2019/10/07 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين حوار مع صلاح بدرالدين حول آخر التطورات الكردية والسورية صلاح بدرالدين نرحب بك أستاذ صلاح بدرالدين ونشكرك لأستجابتك وسعة صدرك لهذا الحوار، لنبدأ من عفرين : س١-;-: وكما تعلم أنها تعيش مرحلة كارثية ، كيف تقرأ الأحداث التي تجري فيها حالياً ، هل هو أحتلال ؟ أم ت......

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