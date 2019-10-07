فتحي كليب - اللجوء الإنساني- ومشاريع التهجير الجماعي للاجئين الفلسطينيين (1/2)

2019/10/07 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فتحي_كليب تقديمتتغير وسائل الحروب باختلاف أجيالها، ويشكل عامل السيطرة على المجتمعات وهدمها من الداخل احدى اهم هذه الوسائل من خلال استبدال قيم ومفاهيم متوارثة بأخرى مستحدثة.وتلعب ثورة الاتصال والمعلوماتية دورا هاما في الترويج لمثل هذه المفاهيم، بحيث تنقلب المسلمات والثوابت لتتحول الى نقيضها، فتصبح الثورة على العدو لغة خشبية لا تتفق ومنطق العصر، ويتحول الجلاد والمجرم الى حليف، ومحو ادلة قانونية والعبث بس......

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