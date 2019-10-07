حكومة وبرلمان اقليم كوردستان يجتمعان للاتفاق على مشروع الاصلاح

2019/10/07 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان تعقد اللجنة العليا للإصلاح في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين اجتماعا مع البرلمان بحضور الوزراء المعنيين.

والاجتماع مخصص للتوصل الى اتفاق بين الحكومة والبرلمان بشأن المشروع.

يشار الى ان البرلمان سيصوت على مشروع الاصلاح بعد احالته من قبل حكومة الاقليم.

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