قوات سوريا الديمقراطية: تركيا تشريد سكان مناطق شمالي سوريا من خلال العملية العسكرية

2019/10/07 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، تركيا بمحاولة تشريد سكان مناطق شمالي سوريا من خلال العملية العسكرية التي تنوي شنها.

وقالت قيادة قوات سوريا الديمقراطية في بيان، إن تركيا تهدف لتحويل شمالي سوريا من منطقة مستقرة وآمنة إلى منطقة نزاع وحرب دائمة، مبينة انها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها، وأزالت التحصينات العسكرية بين منطقتي تل أبيض وسيركنايه، وسحبت قواتها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة.

واشارت الى أن أي هجوم تركي سيؤدي إلى تراجع الجهود الدولية لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، مضيفة أن حربا طويلة الأمد في المنطقة ستجعل من سوريا منطقة نزاع دائمة، في وقت يبحث به المجتمع الدولي عن حل سياسي لإنهاء معاناة الشعب السوري.

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