في اتصالٍ مع بومبيو.. عبد المهدي يؤكّد عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد

2019/10/07 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكّد رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بعد قرار رفع حظر التجوال.“عبد المهدي” […]

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