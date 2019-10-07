لافروف يجتمع بنظيره العراقي في مستهل زيارة تشمل كوردستان

2019/10/07 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الاثنين في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين العراقيين.

وذكرت الخدمة العربية لقناة (آر.تي) الروسية في خبر عاجل أن لافروف اجتمع فور وصوله الى بغداد مع نظيره العراقي محمد الحكيم.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه مدن عدة من البلاد اضطرابات على خلفية احتجاجات ومواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وزيارة لافروف الى بغداد هي الأولى منذ أن تولى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه رسمياً أواخر العام الماضي.



كما ستكون الاولى على الاطلاق الى اقليم كوردستان.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 إن لافروف سيزور اربيل بعد انتهاء جولته ببغداد مشيرا الى ان سيلتقي برئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت للصحفيين الشهر الماضي إن زيارة لافروف الى العراق ستبدأ في السابع والثامن من هذا الشهر.

وأشارت الى أن لافروف سيبحث مع بغداد واربيل "الآراء حول الجوانب المحورية للأجندة الشرق أوسطية، مع التركيز على الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج".

وسبق أن قال مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف تصريح سابق لكوردستان 24 إن لافروف سيزور اقليم كوردستان هذا الشهر، مشيراً الى أن لبلاده "علاقات تاريخية" مع اربيل .





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