البيت الأبيض: ترمب ابلغ اردوغان بعدم مشاركة قواتنا في اية عملية تركية شمال سوريا

2019/10/07 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض، أن القوات الأميركية لن تشارك في العملية التركية شمالي سوريا بعد ساعات على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن غزو تركي وشيك للمنطقة.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الابيض، إن ترمب أبلغ نظيره التركي أردوغان بعدم مشاركة ودعم القوات المسلحة الأميركية لأية عملية تركية مخطط لها في مناطق شمال سوريا.

وأضاف، أن القوات الأميركية “بعد أن هزمت تنظيم داعش لن تكون في المنطقة القريبة من الحدود التركية، وأن تركيا ستكون الآن مسؤولة عن جميع مقاتلي داعش في المنطقة الذين تم أسرهم خلال العامين الماضيين.

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