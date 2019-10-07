نساء الشبك بين الامية و تدني الواقع التعليمي

2019/10/07 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24: يسرى علي الداؤدي يعاني اصحاب الكفاءات من الشبك وخاصة النساء المتعلمات من التهميش من قبل القوى السياسية سواء بشكل مقصود او غير مقصود، رغم توفر العديد من الكفاءات الشبكية وخاصة من النساء في العديد من المجالات العلمية والإنسانية، والسبب لا يعود لتهميش القوى السياسية فقط بل كذلك للمجتمع الضيق الذي يعيش بداخله …

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