الداخلية العراقية تدعو مفصولين لتنظيم معاملات اعادتهم للخدمة فورا

2019/10/07 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية ياسين الياسري مفصولين ومفسوخة عقودهم لبدء تنظيم معاملات عودتهم للخدمة بشكل فوري.وذكر بيان للداخلية، ان الوزير يدعو المفصولين والمفسوخة عقودهم من غير المشمولين بالفقرتين 1 و ب من المادة 47/5 من قانون الموازنة 2019 بمراجعة دوائرهم السابقة لغرض تنظيم معاملات اعادتهم الفورية.

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