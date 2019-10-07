2019/10/07 | 12:38

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عاجل ..



لافروف: الوفد الروسي يضم ممثلين عن اكبر الشركات الاستثمارية في مجالي الطاقة والنفط

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