في أول بادرة حسن نيّة.. الداخلية تدعو المفصولين للعودة إلى الخدمة

2019/10/07 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق دعا وزير الداخلية العراقية #ياسين_الياسري، المفصولين والمفسوخة عقودهم، إلى مراجعة دوائرهم السابقة بغية تنظيم معاملات إعادتهم للخدمة بشكلٍ فوري.وجاء في بيانٍ للداخلية، اليوم الاثنين، «إن الوزير […]

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