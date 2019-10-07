القوات العراقية تقر بـ

2019/10/07 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إثر مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر أوقعت العديد من القتلى، اعترفت القيادة العسكرية العراقية الاثنين في بيان بـ"استخدام مفرط للقوة".وأفادت مصادر طبية بأن 13 شخصا قتلوا خلال هذه المظاهرات، فيما أمر عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، بإجراء "مجالس تحقيقية فورية"، مؤكدا أنه على جميع القوات الأمنية "الالتزام التام بقواعد الاشتباك".

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