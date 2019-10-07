2019/10/07 | 12:51
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسع.. وزير الخارجية ونظيره الروسي: اتفقنا على تعزيز التعاون المشترك ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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