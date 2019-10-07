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موسع.. وزير الخارجية ونظيره الروسي: اتفقنا على تعزيز التعاون المشترك


موسع.. وزير الخارجية ونظيره الروسي: اتفقنا على تعزيز التعاون المشترك
2019/10/07 | 12:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موسع.. وزير الخارجية ونظيره الروسي: اتفقنا على تعزيز التعاون المشترك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/07 | 12:51.

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